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domenica, Maggio 17, 2026
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Inter, pari col Verona. A San Siro inizia la festa scudetto (1-1)

Festa scudetto a San Siro, i nerazzurri si godono il titolo numero 21

Di
Fabiano Corona
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22
finale coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs inter
L’ESULTANZA DI LAUTARO MARTINEZ ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Inter fa festa senza vittoria, a San Siro arriva un pari col Verona.

Inter, pari col Verona prima della festa

Inter, festa a San Siro per lo scudetto numero 21. Col Verona finisce 1 a 1, al vantaggio interista rispondono nel finale i gialloblu davanti al pubblico delle grandi occasioni, pronto a dare inizio alla grande festa nerazzurra. Chivu e i suoi si godono San Siro nerazzurro, grande aria di festa che si concluderà in serata in Piazza Duomo.

Inter Verona il tabellino

INTER: Sommer Y. (dal 36′ st Di Gennaro R.), Darmian M. (dal 19′ st Dimarco F.), de Vrij S., Acerbi F., Luis Henrique, Diouf A. (dal 19′ st Zielinski P.), Sucic P., Mkhitaryan H., Carlos Augusto, Bonny A. (dal 19′ st Esposito F.), Martinez L. (dal 30′ st Mosconi M.). A disposizione: Akanji M., Barella N., Bastoni A., Bisseck Y., Calhanoglu H., Cocchi M., Di Gennaro R., Dimarco F., Dumfries D., Esposito F., Frattesi D., Martinez J., Mosconi M., Thuram M., Zielinski P. Allenatore: Chivu C..

VERONA: Montipo L., Belghali R. (dal 16′ st Akpa Akpro J.), Nelsson V., Edmundsson A., Valentini N., Frese M. (dal 36′ st Bradaric D.), Lovric S. (dal 39′ st Vermesan I.), Gagliardini R., Bernede A. (dal 1′ st Harroui A.), Suslov T. (dal 16′ st Sarr A.), Bowie K.. A disposizione: Ajayi J., Akpa Akpro J., Al Musrati, Bella-Kotchap A., Bradaric D., Cham F., Harroui A., Isaac, Lirola P., Niasse C., Perilli S., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I. Allenatore: Sammarco P..

Reti: al 2′ st Edmundsson A. (Inter) autogol al 45’+1 st Bowie K. (Verona) .

Ammonizioni: al 16′ st Valentini N. (Verona), al 44′ st Gagliardini R. (Verona).

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