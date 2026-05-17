Inter, pari col Verona. A San Siro inizia la festa scudetto (1-1)

L’Inter fa festa senza vittoria, a San Siro arriva un pari col Verona.
Inter, pari col Verona prima della festa
Inter, festa a San Siro per lo scudetto numero 21. Col Verona finisce 1 a 1, al vantaggio interista rispondono nel finale i gialloblu davanti al pubblico delle grandi occasioni, pronto a dare inizio alla grande festa nerazzurra. Chivu e i suoi si godono San Siro nerazzurro, grande aria di festa che si concluderà in serata in Piazza Duomo.
Inter Verona il tabellino
INTER: Sommer Y. (dal 36′ st Di Gennaro R.), Darmian M. (dal 19′ st Dimarco F.), de Vrij S., Acerbi F., Luis Henrique, Diouf A. (dal 19′ st Zielinski P.), Sucic P., Mkhitaryan H., Carlos Augusto, Bonny A. (dal 19′ st Esposito F.), Martinez L. (dal 30′ st Mosconi M.). A disposizione: Akanji M., Barella N., Bastoni A., Bisseck Y., Calhanoglu H., Cocchi M., Di Gennaro R., Dimarco F., Dumfries D., Esposito F., Frattesi D., Martinez J., Mosconi M., Thuram M., Zielinski P. Allenatore: Chivu C..
VERONA: Montipo L., Belghali R. (dal 16′ st Akpa Akpro J.), Nelsson V., Edmundsson A., Valentini N., Frese M. (dal 36′ st Bradaric D.), Lovric S. (dal 39′ st Vermesan I.), Gagliardini R., Bernede A. (dal 1′ st Harroui A.), Suslov T. (dal 16′ st Sarr A.), Bowie K.. A disposizione: Ajayi J., Akpa Akpro J., Al Musrati, Bella-Kotchap A., Bradaric D., Cham F., Harroui A., Isaac, Lirola P., Niasse C., Perilli S., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I. Allenatore: Sammarco P..
Reti: al 2′ st Edmundsson A. (Inter) autogol al 45’+1 st Bowie K. (Verona) .
Ammonizioni: al 16′ st Valentini N. (Verona), al 44′ st Gagliardini R. (Verona).