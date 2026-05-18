Il calciomercato Lazio dovrà lavorare anche alla ricerca di un nuovo allenatore, l’addio di Maurizio Sarri è ormai dietro l’angolo. Il tecnico toscano, molto probabilmente, saluterà la società capitolina. Secondo le ultime voci, l’allenatore andrà all’Atalanta dove si congiungerà anche con il ds Giuntoli, i due hanno già lavorato insieme.

Calciomercato Lazio, addio a Maurizio Sarri

Maurizio Sarri è pronto a dire addio alla Lazio, dopo il ko nel derby, il tecnico ha espresso il suo stato d’animo, con uno sfogo duro, in cui l’allenatore ha voluto chiarire alcuni punti importanti. Sarri: “Non sono stato ascoltato in niente”.

L’allenatore dei biancocelesti ha sempre sottolineato che senza contare nulla nelle scelte, soprattutto tra entrate e uscite di mercato, lui avrebbe abbandonato. Di fatto, anticipato il suo addio, quando manca una sola giornata alla fine della stagione. Sembra che Sarri sia già pronto una nuova avventura chiamata Atalanta. A bergamo è molto richiesto da Giuntoli, con ogni probabilità nuovo ds del club bergamasco. Al momento nulla è ancora definitivo. L’affare non è ancora fatto e mancano passi che sono chiaramente significativi. Come primo paso Sarri dovrà incontrare il presidente Lotito e confrontarsi con lui, dopodiché il tecnico potrà anche accettare la proposta dei Percassi.