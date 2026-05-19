Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
martedì, Maggio 19, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Inter, occhi al futuro: spuntano due nomi per la difesa

Calciomercato Inter, occhi al futuro: spuntano due nomi per la difesa

Di
Anna Rosaria Iovino
-
352
serie a enilive 2025 2026: roma vs como
NICO PAZ GUARDA IL PALLONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter continua la corsa ai nuovi rinforzi per dare a Cristian Chivu maggiori risorse per il futuro. L’Inter, campione d’Italia, quest’anno dovrà alzare un po’ l’asticella e tornare grande anche nell’Europa che conta. Per farlo servono le risorse giuste. La società cerca i giusti rinforzi. Spuntano due nuovi nomi per il reparto arretrato.

Calciomercato Inter, per il reparto arretrato Vuskovic e Araujo

Da tempo si parla di due giocatori per rinforzare la difesa. A Viale della Liberazione hanno identificato come Muharemovic e Solet due profili giusti. Ma non si ci limita a loro due, alla dirigenza nerazzurra piacciono, tra gli altri, Vuskovic dell’Amburgo, ma di proprietà del Tottenham, e Araujo del Barcellona. Il grande ostacolo è che i due club sparano alto, entrambi valgono oltre 50 milioni.

L’Inter ha intenzione di fare acquisti mirati, non portare giocatori che poi non potranno essere utili. La società ha bisogno di fare acquisti funzionali, infatti, i giocatori menzionati non sono gli unici in lista. A destra molto dipenderà dal futuro di Dumfries, su cui tornerà a pendere la clausola da 25 milioni. In mezzo, invece, toccherà prendere una decisione fondamentale sul futuro di Aleksandar Stankovic, già finito nel mirino di club di Premier League, pronti a mettere sul piatto 40 milioni per portarlo via. Inoltre, l’Inter sogna Nico Paz per l’attacco.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598