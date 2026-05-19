Il calciomercato Inter continua la corsa ai nuovi rinforzi per dare a Cristian Chivu maggiori risorse per il futuro. L’Inter, campione d’Italia, quest’anno dovrà alzare un po’ l’asticella e tornare grande anche nell’Europa che conta. Per farlo servono le risorse giuste. La società cerca i giusti rinforzi. Spuntano due nuovi nomi per il reparto arretrato.

Calciomercato Inter, per il reparto arretrato Vuskovic e Araujo

Da tempo si parla di due giocatori per rinforzare la difesa. A Viale della Liberazione hanno identificato come Muharemovic e Solet due profili giusti. Ma non si ci limita a loro due, alla dirigenza nerazzurra piacciono, tra gli altri, Vuskovic dell’Amburgo, ma di proprietà del Tottenham, e Araujo del Barcellona. Il grande ostacolo è che i due club sparano alto, entrambi valgono oltre 50 milioni.

L’Inter ha intenzione di fare acquisti mirati, non portare giocatori che poi non potranno essere utili. La società ha bisogno di fare acquisti funzionali, infatti, i giocatori menzionati non sono gli unici in lista. A destra molto dipenderà dal futuro di Dumfries, su cui tornerà a pendere la clausola da 25 milioni. In mezzo, invece, toccherà prendere una decisione fondamentale sul futuro di Aleksandar Stankovic, già finito nel mirino di club di Premier League, pronti a mettere sul piatto 40 milioni per portarlo via. Inoltre, l’Inter sogna Nico Paz per l’attacco.