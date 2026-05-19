Il calciomercato Lazio si sta concentrando soprattutto sul nome del futuro allenatore della squadra, visto che molto probabilmente Maurizio Sarri dirà addio all’ambiente biancoceleste.

Calciomercato Lazio, possibile arrivo di Miro Klose in panchina

Miro Klose, dopo aver brillato per anni sul campo, anche con la maglia biancoceleste, adesso lo sta facendo come allenatore del Norimberga, dove ha ottenuto un sorprendente ottavo posto nella seconda divisione tedesca. I successi ottenuti dall’ex attaccante hanno riacceso l’interesse della Lazio nella sua versione di allenatore.

Le ultime voci di mercato parlano proprio di questo: in caso di separazione tra Lotito e Sarri, il nome del tedesco potrebbe tornare di moda come profilo ideale per la panchina della Lazio. Nei prossimi giorni a Formello Lotito e Sarri si incontreranno per discutere del futuro. In caso di divorzio andrà aggiunta, fra le questioni da risolvere, anche quella legata alla guida tecnica. Miro Klose sarebbe il profilo perfetto per valorizzare i giovani biancocelesti. Non solo tecnica, tra Lotito e il tedesco c’è anche una forte e profonda stima. Miro è stato un giocatore storico della Lazio.