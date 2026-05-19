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martedì, Maggio 19, 2026
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Calciomercato Roma, nel mirino l’attaccante brasiliano del Southampton

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2025 20226: roma vs juventus
GIAN PIERO GASPERINI E LUCIANO SPALLETTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma inizia a delinearsi in vista del futuro. La Roma andrà a rinforzare la propria rosa per la prossima stagione. I giallorossi hanno intenzione di crescere e alzare l’asticella quindi i Friedkin daranno carta libera per i prossimi acquisti. Intanto spunta un nuovo nome per l’attacco.

Calciomercato Roma, Leo Scienza obiettivo per la fase offensiva

La Roma sembra interessata a Leo Scienza, attaccante del Southampton. A riportare la notizia sono i tedeschi di Sky Sport De. L’attaccante brasiliano, classe 1998, ha raccolto quest’anno 7 reti e 10 assist in 44 presenze. Grazie alle sue prestazioni con la maglia dei Saints ha catturato le attenzioni di diversi club europei, inclusa la Roma guidata da Gian Piero Gasperini.

Il giocatore è valutato dalla società inglese circa 30 milioni di euro e oltre ai giallorossi tra le squadre interessate, ci sono diversi club di Premier League come EvertonTottenham e Aston Villa. In Italia, oltre alla società di Formello, piace anche all’Atalanta.

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