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martedì, Maggio 19, 2026
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Monza-Juve Stabia, probabili formazioni e dove vedere il ritorno della semifinale playoff di Serie B

Di
Anna Rosaria Iovino
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21
monza calcio
MATTEO PESSINA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Serie B in campo con il ritorno della semifinale playoff tra Monza-Juve Stabia. Il match in programma per oggi, martedì 19 maggio 2026 alle ore 20 allo Stadio Brianteo, verrà guidato dall’arbitro Mariani. La sfida all’andata è terminata 2-2. 

Monza-Juve Stabia, probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate

Monza-Juve Stabia, dove vedere la partita

Si deciderà oggi, con la semifinale dei playoff di Serie B, chi tra Monza e Juve Stabia andrà in Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo oggi alle ore 20:00. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming attraverso l’app di DAZN. Inoltre per la diretta streaming sarà a disposizione anche il canale LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

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