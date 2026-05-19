Como: il Presidente Suwarso annuncia che il prezzo massimo per settore ospiti sarà di 25€

Doveva pensarci un Presidente straniero a mettere un freno alla folle corsa dei prezzi dei biglietti per i tifosi del settore ospiti. In particolar modo il Presidente Suwarso ha annunciato su Instagram che il prezzo massimo del biglietto per il settore ospiti non sarà superiore a 25€, una scelta di buonsenso che possa essere presa da esempio anche per gli altri club così come accade in UK.

Di seguito il post di Suwarso apparso sul suo profilo social:

«Oggi, oltre a ciò che abbiamo visto in campo, abbiamo assistito anche a uno dei lati più belli del calcio: tifoserie avversarie che si sono dimostrate 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐫𝐨𝐜𝐨, solidarietà e apprezzamento».

«I tifosi sono spesso costretti ad adattare la propria vita e il proprio lavoro a calendari e orari delle partite sempre più 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢, mentre i costi delle trasferte possono diventare un peso importante per chi segue la propria squadra in tutte le 38 partite».