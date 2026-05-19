Calciomercato Serie B: D’Angelo tra Avellino e Modena, Inzaghi potrebbe lasciare Palermo, Pisa si prospetta un allenatore straniero

La Serie B sta per giungere all’atto conclusivo della finale playoff, ma i club stanno già iniziando a programmare la prossima stagione iniziando naturalmente dalla guida tecnica.

L’Avellino del post Ballardini potrebbe ricominciare da Luca D’Angelo che potrebbe smaltire la delusione dalla retrocessione dello Spezia sulla panchina dei Lupi, ma sull’ex Pisa ci sarebbe anche il Modena con Sottil che non avrebbe più la certezza di rimanere sulla panchina dei canarini.

Se il Palermo dovesse fallire l’obiettivo Serie A, Inzaghi potrebbe fare le valigie, su di lui c’è il Verona, ma a sorpresa De Laurentiis avrebbe contattato Tullio Tinti agente di Superpippo per capire la disponibilità di poterlo far sedere sulla panchina del Napoli.

A Pisa si ricomincerà da un altro allenatore, Hiljemark farà le valigie al termine della stagione ed i primi nomi che circolano sono quelli di Abate che a Castellammare sta facendo un campionato clamoroso con la semifinale playoff che potrebbe riservare sorprese, Calabro che a Carrara ha compiuto tre miracoli, Pecchia che sarebbe pronto al ritorno su una panchina, mentre prende quota la candidatura di Kieran Mckenna alla guida dell’Ipswich Town che dal 2021 ha portato i Tractor Boys per ben due volte in Premier League.