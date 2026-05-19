Il calciomercato Juventus dipenderà anche dal finale di questa stagione. Senza qualificazione alla prossima Champions League, sarà difficile pensare ad un mercato stellare in entrata. In caso di mancata qualificazione, i bianconeri dovranno passare al piano B.

Calciomercato Juventus, il piano B in caso di fallimento verso la Champions

La Juventus avrà tanto su cui lavorare la prossima estate. In vista dell’ultima di campionato, dove i bianconeri scopriranno quale sarà il futuro, la società cambierà il modo di operare sul mercato in base a se arriverà la qualificazione o no alla prossima Champions League. Ci sarà un bel po’ da ricostruire alla Continassa. La Vecchia Signora potrebbe qualificarsi anche alla prossima Europa League, situazione che somiglia più ad un fallimento di un progetto di questa stagione che ad una conquista.

Per quanto concerne il mercato in entrata, uno degli obiettivi era quello di portare Bernardo Silva a Torino. Senza Champions tutto andrà in fumo, difficilmente il portoghese si lascerà convincere. Intanto si pensa anche a delle alternative; la prima: Brahim Diaz, oggi al Real Madrid, con il contratto in scadenza nel 2027. Mentre il colpo alla Alisson può serenamente realizzarsi, a patto che con il Liverpool si trovi una soluzione sul costo del cartellino. C’è, poi, il dubbio su Vlahovic. A prescindere da quello che accadrà con Dusan, la priorità juventina rimane Randal Kolo Muani, che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e tanta voglia di tornare in bianconero, anche senza Champions.

Non solo versante stranieri, c’è anche un po’ di Italia nella lista della società. I bianconeri potrebbero avanzare per nomi interessanti come Bernasconi per la fascia, Lorenzo Pellegrini per il centrocampo, Daniel Maldini per l’attacco.