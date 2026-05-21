Il calciomercato Roma potrebbe regalare un sogno, un sogno alla sua storia, a Paulo Dybala e a tutto l’ambiente giallorosso. La voglia di segnare nella propria storia una nuova bandiera è nel cuore di tutti, incluso Paulo Dybala che, pur di restare alla Magica, ha dichiarato più volte di accettare anche una riduzione dello stipendio. La società è pronta a dare spazio al giocatore e alla squadra di scrivere un nuovo capitolo.

Calciomercato Roma, pronti al rinnovo a Paulo Dybala

Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più vicino alla Roma. Dopo settimane di attesa, riflessioni e voci di mercato, la Joya avrebbe scelto di proseguire la sua avventura nella Capitale. Il nuovo accordo è in fase avanzata, le due parti stanno contrattando e l’annuncio potrebbe arrivare a inizio settimana prossima, subito dopo la gara contro il Verona, ultimo appuntamento di campionato Serie A Tim. Giornata in cui la Roma, con una vittoria, potrebbe accedere alla prossima Champions League.

Tutto ufficiale a Trigoria, la Roma ha già inviato a Paulo Dybala l’offerta ufficiale per proseguire insieme. Secondo le indiscrezioni, riportate anche dal giornalista Fabrizio Romano, la proposta prevede un ingaggio con un prolungamento del contratto ed una riduzione dello stipendio.