Il calciomercato Lazio sembra avere un ritorno di fiamma con Leite. Dopo la corsa in spagna a gennaio e lo stop di febbraio, oggi, a poco tempo dall’apertura del mercato estivo, i biancocelesti sono di nuovo vicini al giocatore dell’Union Berlin.

Calciomercato Lazio, ritorno di fianna con Diogo Leite

Diogo Leite torna nei radar di Fabiani e Lotito. Il centrale difensivo mancino che era già finito tra gli obiettivi dei capitolini durante la scorsa sessione di mercato invernale, prima che la trattativa sfumasse definitivamente a causa di alcune divergenze sollevate dai suoi agenti. Con la fine del campionato tedesco, il difensore portoghese ha salutato ufficialmente l’Union Berlino ed è attualmente svincolato, quindi l’occasione è perfetta per il club della Lazio, la situazione stuzzica l’interesse anche di diverse squadre europee pronte a darsi battaglia.

Il giocatore, svincolato, può pensare di inserire nella sua carriera anche un capitolo nel campionato italiano. Proprio per questo i vertici della società di Formello sono pronti a tornare alla carica nelle prossime ore. L’arrivo del centrale portoghese garantirebbe qualità, solidità e una buona esperienza internazionale al centrocampo della Lazio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare la quadra definitiva. Considerando che le due parti si conoscono bene e hanno già ben chiare le intenzioni, non saranno lunghe le trattative. Una possibile intesa regalerà al club un rinforzo di vero spessore nel reparto arretrato.