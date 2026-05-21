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giovedì, Maggio 21, 2026
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Calciomercato Milan, con la Champions cambia tutto: nel mirino torna Bernardo Silva

Di
Anna Rosaria Iovino
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99
milan calcio
MASSIMILIANO ALLEGRI PUNTA IL DITO IN ALTO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan sarà differente se arriva la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, già da tempo, hanno inserito nella lista dei preferiti Bernardo Silva. Il portoghese, in scadenza con il Manchester City, è anche nel mirino della Juventus che, senza Champions abbandonerà la corsa. I rossoneri sono già pronti all’assalto.

Calciomercato Milan, pronti all’assalto a Bernardo Silva, nel mirino da tempo

Mentre Bernardo Silva si prepara a salutare il Manchester City nell’ultima giornata della Premier League, i club di tutti il mondo sono pronti all’assalto. Tra questi figura anche il Milan, con Max Allegri che lo ha richiesto chiaramente. Il classe 1994 arriverebbe a parametro zero, situazione che farebbe comodo alla società del Diavolo.

Il Milan è già avanti, ha chiesto informazioni per una possibile trattativa all’agente del giocatore che, con la maglia dei Citizens ha scritto la storia: 6 campionati inglesi, Champions League e tanti altri trofei, come Supercoppa Uefa, Coppa del Mondo per Club, Coppa d’Inghilterra e Coppa Shield. L’ostacolo potrebbe presentarsi con lo stipendio. Attualmente percepisce circa 10 milioni di euro al City. Al club di Via Aldo Rossi si potrà contrattare solo con un budget ridotto. Il giocatore dovrà abbassare un po’ le pretese.

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