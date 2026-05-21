Il calciomercato Juventus potrebbe assistere ad una perdita importante nella prossima sessione. Cambiaso è nel mirino del Barcellona, i catalani sono pronti all’assalto e a portarlo via. Un’offerta che potrebbe rivelarsi impossibile da rifiutare.

Calciomercato Juventus, Cambiaso nel mirino del Barcellona

Non è una novità, il Barcellona ha rivelato il suo interesse per il laterale bianconero già nei mesi scorsi. Oggi, il club dei blaugrana, con Hansi Flick in panchina, sono pronti a portarlo in Spagna per la sua duttilità e intelligenza tattica. L’allenatore tedesco, che ha appena rinnovato con il club fino al 2028, lo considera un profilo idoneo alla sua idea di calcio e a quella del club. Quindi pronti a portarlo via nella prossima sessione di mercato.