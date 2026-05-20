Friburgo-Aston Villa 0-3: tedeschi annientati, gli inglesi portano la coppa a casa

Al Besiktas Park di Istanbul è appena terminata la finale di Europa League 2025/26 tra Friburgo-Aston Villa. Ad aggiudicarsi la vittoria è l’Aston Villa che si è imposto per 3-0 contro i tedeschi. In gol, per l’Aston Villa, nel primo tempo, Tielemans (41) e Buendia (45’+3’). Nel secondo tempo arriva il 3-0 di Rogers. Storica vittoria per gli inglesi guidati da Emery. Per la squadra inglese è il primo successo in Europa League.

Friburgo-Aston Villa, il tabellino

Il primo tempo parte veloce, si scaldano subito i motori. Le due formazioni hanno voglia di farsi spazio. La prima grande occasione è degli inglesi, con Rogers, al 10’. Il giocatore viene lasciato solo, ma il suo bel tiro finisce fuori. Ci prova il Friburgo con Hofler, ma la palla finisce fuori sulla destra. Occasione per i tedeschi sprecata. Un primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni fino alla mezz’ora. Al 41esimo la sblocca Tielemans su assist di Rogers. L’Aston Villa si porta in vantaggio. Passano pochi minuti e nel pieno del recupero Buendia porta gli inglesi sul 2-0. Tutti negli spogliatoi. Aston Villa in vantaggio sui tedeschi.

Il secondo tempo inizia con lo stesso andamento del primo, l’Aston Villa va forte e in pressing. Passano pochi minuti e al 58esimo arriva il 3-0 degli inglesi con Rogers. Il Friburgo prova a reagire e ad accorciare le distanze, ma gli inglesi sono bravi anche nella fase arretrata. In fase offensiva Buendia e Mcginn provano a segnare, ma il 4-0 non è semplice da raggiungere. Dopo tante occasioni da entrambe le parti, la gara non subisce variazioni, gli inglesi vincono 3-0 e portano la prima Europa League a casa.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Höfler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schuster.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. Allenatore: Emery.

Reti: 41’, Tielemans (AV); 45’+3’, Buendia (AV); 58’, Rogers (AV).

Ammonizioni: 5’, Treu (F); 16’, Buendia, (AV); 21’, Cash (AV); 84’, McGinn (AV).

Espulsioni: –