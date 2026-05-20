Friburgo-Aston Villa, dove vedere la finale di Europa League in tv

Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21, al Besiktas Park di Istanbul andrà in scena la finale di Europa League tra Friburgo-Aston Villa. La super sfida europea verrà guidata dall’arbitro francese Letexier.

Friburgo-Aston Villa, probabili formazioni

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All.Unai Emery.

Friburgo-Aston Villa, dove vederla in TV

La finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (canale numero 201 di Sky), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L’alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite l’app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV: in questo caso sarà necessario il ‘Pass Sport’.