A Formello il calciomercato Lazio non si ferma mai. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per individuare non solo i nuovi profili giusti nel mercato, ma nelle prossime settimane dovrà scegliere anche un nuovo allenatore visto che Maurizio Sarri è vicino all’addio.

Calciomercato Sarri, Martin Palumbo nel mirino

La dirigenza capitolina ha l’obiettivo di potenziare l’organico, sono già in corso numerose valutazioni, anche con in prospettiva un occhio al bilancio. Nelle ultime ore gli occhi del club biancoceleste sono stati puntati su Martin Palumbo, talento puro e molto duttile. Il giocatore, cresciuto tra Udinese e Juventus, ha trovato il meritato spazio nell’ultima stagione con la maglia dell’Avellino.

Il giovanissimo talento norvegese, classe 2002, nel suo ruolo di centrocampista, in questa stagione con i Lupivanta un bottino personale di 4 reti e 3 assist ai compagni. Grazie ai suoi numeri, di spessore, ha attirato l’attenzione di diverse società, inclusa quella capitolina. La società di Claudio Lotito continua sulla filosofia di allevare giovani talenti e dare loro opportunità con la maglia della Lazio. La dirigenza di Lotito ha fiutato l’affare, adesso dovrà accelerare per sbaragliare la concorrenza, come quella del Cagliari. Considerando i costi non eccessivi dell’operazione, il valore stimato del cartellino si aggira attorno a 1 milione di euro, una cifra abbordabile per le casse societarie, le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per portare il giocatore alla Lazio.