Il calciomercato Roma, dopo una possibile conquista di una qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe regalare molte sorprese. La società dei Friedkin, che da sempre dimostra totale fiducia a Gasperini, asseconderà le sue richieste di mercato. Ad oggi, sembra che il Gasp abbia quattro specifiche richieste per il prossimo mercato.

Calciomercato Roma, Gasperini ha le idee chiare: chiesti 4 colpi alla società

Il futuro della Roma e del suo prossimo calciomercato passano per la prossima giornata di campionato. Nell’ultima della stagione si deciderà chi andrà in Champions League il prossimo anno. Con una qualificazione la Roma incasserebbe 60 milioni di euro, soldi che permetterebbero di fare acquisti top. Il tecnico dei giallorossi ha già pronta una lista di nomi.

La Roma volerà a Verona domenica, contro l’Hellas si gioca il futuro. Una vittoria al Bentegodi potrebbe valere il ritorno in Champions League dopo sette anni e garantire alla società quasi 60 milioni di euro complessivi tra premi Uefa, market pool e incassi da stadio. Soldi che permetterebbero ai Friedkin di alzare il livello del mercato estivo e accontentare maggiormente Gian Piero Gasperini. Il tecnico, che nelle ultime ore ha incontrato nuovamente Ryan Friedkin, avrebbe chiesto almeno quattro acquisti di livello simile a quello rappresentato da Donnyel Malen: giocatori giovani, sostenibili economicamente ma già pronti ad avere impatto. Il tecnico ha bisogno di un rinforzo in ogni reparto e la società è pronta ad accontentarlo.

Nel frattempo in capitale ci sono anche i rinnovi da mettere in atto. Questo, però, è un discorsi che resta congelato. Si penserà dalla prossima settimana ai rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. La Roma si dovrà occupare anche della scelta del nuovo direttore sportivo. I nomi considerati in pole sono: Tony D’Amico, Fabio Paratici, Giovanni Sartori, Sogliano e Tognozzi.