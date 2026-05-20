Il calciomercato Inter è pronto a partire all’assalto. La dirigenza nerazzurra ha intenzione di alzare l’asticella per il mercato così da poter alzare anche quella degli obiettivi. Dopo il doblete conquistato quest’anno, l’Inter ha intenzione di tornare a brillare anche in Europa. Il primo assalto di mercato sarà quello a Koné della Roma, richiesta specifica di Cristian Chivu.

Calciomercato Inter, Chivu sogna Koné in nerazzurro

Il mercato dell’Inter gira intorno a Manu Koné già dalla scorsa estate, ma anche nella sessione invernale. La richiesta arriva direttamente da Cristian Chivu, il quale avrebbe messo il centrocampista della Roma in cima alla lista dei desideri dell’Inter per la prossima stagione. Intanto, il francese, che è considerato uno dei profili più preziosi della rosa romanista, potrebbe decidere di andar via, mentre la Roma potrebbe non opporre resistenza per ridurre il fairplay finanziario.

Il francese, arrivato alla Roma nell’estate del 2024 dal Borussia Mönchengladbach, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è un classe 2001. Centrocampista puro, non restano indifferenti le sue prestazioni grazie a fisicità, intensità e capacità di coprire campo. Perfetto per il centrocampo nerazzurro che ha bisogno di una personalità del genere per fare il salto di qualità in Europa.

L’Inter non solo dovrà convincere il giocatore e la Roma, ma deve anche assecondare le richieste economiche dei giallorossi. La valutazione resta alta: si parla di una richiesta non inferiore ai 40 milioni, con una cifra che potrebbe avvicinarsi ai 50 milioni attraverso i bonus.