Il calciomercato Lazio potrebbe regalare scenari inattesi per il futuro della panchina. Le ultime voci di mercato parlano di Max Allegri, attuale tecnico del Milan, per la panchina della Lazio.

Calciomercato Lazio, Max Allegri tra i nomi del futuro per Lotito

La panchina della Lazio si prepara a futuro con in arrivo un cambio tecnico. Con l’addio imminente di Maurizio Sarri, destinato all’asta tra Napoli e Atalanta, Claudio Lotito sta valutando i vari profili per il nuovo ciclo biancoceleste. Se i nomi di Palladino, Miro Klose e Thiago Motta restano caldi, nelle ultime ore è emersa una clamorosa notizia: Massimiliano Allegri.

Il tecnico dei rossoneri ha un futuro in forte bilico e in rotta con la società del Diavolo dopo una stagione complessa. L’addio potrebbe verificarsi dopo l’ultima giornata di campionato. Intanto Lotito ci pensa, sa che portare Allegri in capitale significherebbe, per la Lazio, effettuare un definitivo salto di mentalità e qualità. Il tecnico livornese non arriva senza promesse di mercato e un progetto solido. Inoltre, dall’esperienza dei suoi 6 Scudetti (uno con il Milan e 5 consecutivi con la Juventus), 5 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, senza dimenticare le due finali di Champions League raggiunte alla guida dei bianconeri, Allegri è sinonimo di vittoria e accetterebbe le avances di Lotito solo con le giuste garanzie. L’arrivo di Max Allegri significherebbe tornare tra le grandi non solo in Serie A, anche nell’Europa che conta.