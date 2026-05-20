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mercoledì, Maggio 20, 2026
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Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni

Le formazioni di Palermo-Catanzaro

Di
Salvatore Ciotta
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Si gioca questa sera alle ore 20.00 il ritorno della semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, con i rosanero che dovranno rimontare il pesante 3-0 subito al Ceravolo. Inzaghi potrebbe schierare una difesa a quattro, mentre in avanti Pohjanpalo sarebbe supportato dal trio Le Douaron, Palumbo e Johnsen. Aquilani conferma i titolare dell’andata con in avanti Pittarello alle cui spalle agiranno Iemmello e Liberali.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Rui Modesto, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All Inzaghi

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani

 

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