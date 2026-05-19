Monza-Juve Stabia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Monza-Juve Stabia prima semifinale playoff:
LE FORMAZIONI UFFICIALI –
MONZA (3-4-3): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota, Petagna Allenatore: Paolo Bianco
A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Hernani, Cutrone, Ravanelli, Obiang, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Cacciamani, Correia, Leone, Mosti, Carissoni; Maistro, Okoro Allenatore: Ignazio Abate
A disposizione: Boer, Ricciardi, Burnete, Zeroli, Gabrielloni, Pierobon, Varnier, Ciammaglichella, Kassama, Candellone, Torrasi, Mannini