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martedì, Maggio 19, 2026
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Monza-Juve Stabia, le formazioni ufficiali

La prima semifinale playoff

Di
Salvatore Ciotta
-
35
Salernitana Monza, risultato, tabellino e highlights
Monza Matteo Pessina ph: FORNELLI/KEYPRESS

Le formazioni ufficiali di Monza-Juve Stabia prima semifinale playoff:

LE FORMAZIONI UFFICIALI – 

MONZA (3-4-3): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota, Petagna Allenatore: Paolo Bianco
A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Hernani, Cutrone, Ravanelli, Obiang, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Cacciamani, Correia, Leone, Mosti, Carissoni; Maistro, Okoro Allenatore: Ignazio Abate
A disposizione: Boer, Ricciardi, Burnete, Zeroli, Gabrielloni, Pierobon, Varnier, Ciammaglichella, Kassama, Candellone, Torrasi, Mannini

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