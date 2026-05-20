Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
mercoledì, Maggio 20, 2026
Home Serie B Serie C: le partite in programma e dove vederle in TV

Serie C: le partite in programma e dove vederle in TV

Le partite dei playoff

Di
Salvatore Ciotta
-
9
dsc0878

Si giocano questa sera le gare di ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Il Brescia avrà compito semplice contro il Casarano dopo la vittoria di 3-0 all’andata, la Salernitana deve difendere il due a zero contro il Ravenna. Infine ad Ascoli e Catania basterà anche uno 0-0 contro Potenza e Lecco per poter passare il turno ed approdare in semifinale.

Ascoli-Potenza ore 20 (Sky) andata 0-0
Union Brescia-Casarano ore 20 (Sky) andata 3-0
Catania-Lecco ore 20:30 (Sky) andata 0-0
Ravenna-Salernitana 20:45 (Sky, Rai Sport) andata 0-2

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598