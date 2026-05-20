Serie C: le partite in programma e dove vederle in TV

Si giocano questa sera le gare di ritorno dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Il Brescia avrà compito semplice contro il Casarano dopo la vittoria di 3-0 all’andata, la Salernitana deve difendere il due a zero contro il Ravenna. Infine ad Ascoli e Catania basterà anche uno 0-0 contro Potenza e Lecco per poter passare il turno ed approdare in semifinale.

Ascoli-Potenza ore 20 (Sky) andata 0-0

Union Brescia-Casarano ore 20 (Sky) andata 3-0

Catania-Lecco ore 20:30 (Sky) andata 0-0

Ravenna-Salernitana 20:45 (Sky, Rai Sport) andata 0-2