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giovedì, Maggio 21, 2026
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Calciomercato Inter, Carlos Augusto e Bisseck non rinnovano

Di
Anna Rosaria Iovino
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derby inter vs milan
Yann Aurel Bisseck e Rafael Leao ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter vicino ad un bivio importante per quanto concerne il futuro di Bisseck e Carlos Augusto. I due giocatori non hanno ancora ricevuto l’offerta di rinnovo e sono pronti a lasciare Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Bisseck e Carlos Augusto verso l’addio

Yann Bisseck e Carlos Augusto non hanno certezza per il futuro. I due giocatori sono in scadenza nel 2028, e le due parti non hanno ancora avuto modo di trovare l’accordo nonostante la volontà dei nerazzurri di prolungare entrambi gli accordi. Non si tratta solo di una questione economica, i due, all’Inter, non trovano spazio.

Per quanto riguarda Carlos Augusto il suo possibile addio è legato ai minuti di gioco. Il brasiliano, dopo due anni da sostituto, vorrebbe giocare con più regolarità. Non è semplice per lui, considerando che il giocatore si gioca il posto da titolare tra Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Tutto potrebbe cambiare in caso di passaggio di Bastoni al Barcellona.
Bisseck, d’altra parte, anche lui ha avuto poco spazio da quando in panchina è arrivato Chivu. Il tedesco potrebbe lasciare e tornare in patria visto l’interessamento del Bayern Monaco. Nelle prossime settimane i due giocatori potrebbero ricevere offerte interessanti e andare via o trovare la strada per il rinnovo visto che l’Inter perderà molti giocatori.

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