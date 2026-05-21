Calciomercato Inter, Bisseck e Carlos Augusto verso l’addio

Per quanto riguarda Carlos Augusto il suo possibile addio è legato ai minuti di gioco. Il brasiliano, dopo due anni da sostituto, vorrebbe giocare con più regolarità. Non è semplice per lui, considerando che il giocatore si gioca il posto da titolare tra Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Tutto potrebbe cambiare in caso di passaggio di Bastoni al Barcellona.

Bisseck, d’altra parte, anche lui ha avuto poco spazio da quando in panchina è arrivato Chivu. Il tedesco potrebbe lasciare e tornare in patria visto l’interessamento del Bayern Monaco. Nelle prossime settimane i due giocatori potrebbero ricevere offerte interessanti e andare via o trovare la strada per il rinnovo visto che l’Inter perderà molti giocatori.