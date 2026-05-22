Il calciomercato Roma rivela di avere ancora un forte interesse per l’attaccante olandese Joshua Zirkzee. L’ex Bologna è un sogno per Gian Piero Gasperini che avrebbe piacere di far giocare l’olandese in coppia con Malen. La società potrebbe avanzare un nuovo tentativo per riportare il giocatore dello United in Serie A.

Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Zirkzee

Ancora occhi puntati su Joshua Zirkzee per Gian Piero Gasprini. Non è finita, dopo i tentativi di gennaio, la Roma passerà di nuovo all’attacco. Il tecnico di Grugliasco vorrebbe riportare l’ex Bologna in Italia e affiancarlo al connazionale Malen. Il classe 2001, dopo una stagione anonima in Premier League, sembra destinato a lasciare il Manchester United.

L’idea piace al Gasp che, con la società giallorossa, già durante il mercato di gennaio avevano provato a riportarlo in Serie A. Per portare l’ex Bologna in capitale si lavora soprattutto sulla formula del prestito. Adesso il Manchester United potrebbe accettare, considerando che la stagione dell’olandese non è stata brillante. Bisognerà capire se lo United sarà disposto al prestito. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Manchester, ma la Roma resta vigile in attesa di eventuali aperture sul mercato estivo.