Il calciomercato Inter potrebbe nascondere scenari inaspettati nelle prossime settimane. Tra le ultime voci ci sarebbero anche quelle di un possibile scambio con la Roma.

Calciomercato Inter, Frattesi nell’affare Koné

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo soprattutto sull’asse Milano–Roma, con nerazzurri e giallorossi che potrebbero intavolare una serie di trattative incrociate. Le necessità di bilancio dei capitolini e le scelte tecniche di Chivu potrebbero aprire scenari inaspettati. Il pallino fisso della società milanese si chiama Manu Koné. Il francese sarebbe il primo nome indicato da Cristian Chivu per rinforzare il centrocampo della sua rosa. Dopo il tentativo a vuoto nel 2025, la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe pronta a tornare alla carica per il centrocampista. ritenuto il profilo perfetto per rinforzare la mediana.

Mentre la società dei Friedkin ha la necessità di mettere a segno una cessione importante entro il 30 giugno per rispettare il fair play finanziario, i nerazzurri potrebbero arrivare più facilmente a Koné. I giallorossi chiedono 40 milioni di euro, e l’Inter per ridurre le uscite, per agevolare l’affare Koné, potrebbe inserire nella trattativa Davide Frattesi tanto amato dalla Roma e da Gasperini.