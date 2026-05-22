Il calciomercato Milan potrebbe aprire ad uno scenario triste a fine stagione. Domenica, contro il Cagliari, potrebbe essere l’ultima gara di Rafa Leao con la maglia del Diavolo. Per il portoghese, dopo una stagione non brillante, è arrivato il momento dei saluti, club inglesi e arabi sono sulle sue tracce e il Milan potrebbe lasciarlo partire per fare spazio ad un nuovo attaccante.

Calciomercato Milan, Rafa Leao ai saluti: l’ultima con il Diavolo?

Nonostante il Milan sia concentrato sul campo, per l’ultima contro il Cagliari, che vale la possibile qualificazione alla prossima Champions, un’occhio al mercato non manca mai. Rafa Leao potrebbe giocare l’ultima partita con il Milan. Il portoghese, tra i più criticati dai tifosi, arrivato nel 2019, è vicino all’addio.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 è attualmente sospeso, e l’ipotesi dell’addio potrebbe avverarsi a breve. Nessuna offerta al di sotto dei 50 milioni di euro non verrà presa in considerazione a Via Aldo Rossi. L’ex Lille è molto corteggiato dal Manchester United che si è mostrato realmente interessato e potrebbe affondare il colpo in estate. Non solo la pista dei Red Devils, anche l’Al-Hilal di Inzaghi potrebbe provarci sul serio. Il 26enne potrebbe ricominciare in Arabia, dove riabbraccerebbe anche Theo Hernandez.