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venerdì, Maggio 22, 2026
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Sudtirol-Bari, le probabili formazioni

Le formazioni dello spareggio playout

Di
Salvatore Ciotta
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Si gioca questa sera lo spareggio playout tra Sudtirol e Bari, calcio d’inizio alle ore 20 chi perde retrocede in Serie C. Castori conferma il 3-5-2 con in attacco la coppia Pecorino-Merkaj, mentre Longo ripropone lo stesso undici sceso in campo nella sfida di andata al San Nicola.

SUDTIROL-BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Pecorino, Merkaj. All. Castori.

BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.

ARBITRO: La Penna

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