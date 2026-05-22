Si gioca questa sera lo spareggio playout tra Sudtirol e Bari, calcio d’inizio alle ore 20 chi perde retrocede in Serie C. Castori conferma il 3-5-2 con in attacco la coppia Pecorino-Merkaj, mentre Longo ripropone lo stesso undici sceso in campo nella sfida di andata al San Nicola.
SUDTIROL-BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Pecorino, Merkaj. All. Castori.
BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.
ARBITRO: La Penna