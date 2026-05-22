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venerdì, Maggio 22, 2026
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Il Modena esonera Sottil

Di
Salvatore Ciotta
-
8
Calendario Serie B
Fonte Lega B

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Il Modena FC comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle. Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ringraziano il mister e il suo staff per la grande professionalità e per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva appena terminata, culminata con il raggiungimento dei playoff, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

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