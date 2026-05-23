Lazio vincente nell’ultima di Pedro. Il Pisa saluta mestamente la Serie A

Pedro lascia il campionato italiano con la sua 39^ rete, una carriera che lo visto vincente sia con i club che con la nazionale, il Pisa invece saluta la Serie A con la 9^ sconfitta consecutiva e con la 7^ rete di Moreo nella massima serie .
Pisa in vantaggio con un bel colpo di testa di Moreo su assist di Aebischer, poi la Lazio alza i giri e segna il pareggio con Dele-Bashiru al 35′, poi Pedro con un bel tiro in diagonale al 37ì^beffa Semper.
Il tabellino
Lazio-Pisa 2-1
LAZIO: Furlanetto A., Marusic A., Gila M. (dal 1′ st Provstgaard O.), Romagnoli A., Pellegrini Lu. (dal 37′ st Lazzari M.), Dele-Bashiru F. (dal 37′ st Przyborek A.), Basic T., Belahyane R., Cancellieri M. (dal 26′ st Maldini D.), Noslin T., Pedro (dal 16′ st Dia B.). A disposizione: Dia B., Farcomeni V., Giacomone G., Gigot S., Hysaj E., Isaksen G., Lazzari M., Maldini D., Pannozzo N., Patric, Provstgaard O., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..
PISA: Semper A., Calabresi A. (dal 32′ st Bettazzi B.), Canestrelli S., Bozhinov R., Leris M. (dal 26′ st Cuadrado J.), Aebischer M. (dal 16′ st Loyola F.), Akinsanmiro E. (dal 1′ st Hojholt M.), Vural I., Angori S., Moreo S., Stojilkovic F. (dal 17′ st Piccinini G.). A disposizione: Albiol R., Bettazzi B., Cuadrado J., Durosinmi R., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S., Stengs C., Toure I. Allenatore: Hiljemark O..
Reti: al 33′ pt Dele-Bashiru F. (Lazio) , al 35′ pt Pedro (Lazio) al 23′ pt Moreo S. (Pisa) .
Ammonizioni: al 10′ pt Gila M. (Lazio), al 29′ pt Noslin T. (Lazio) al 27′ st Piccinini G. (Pisa).