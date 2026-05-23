Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Ultima di Serie A Tim con l’anticipo di Bologna-Inter. Al Dall’Ara in scena la 38esima di campionato tra le due formazioni che si scontreranno oggi, sabato 23 maggio 2026 ore 18.

Bologna-Inter, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Heggem, Lykogiannis, Joao Mario, Moro, Sohm, Dallinga, Dominguez, Odgaard.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Darmian, De Vrij, Augusto, Cocchi, Kaczmarski, Diouf, Frattesi, Sucic, Topalovic, Mosconi, Bonny.

ARBITRO: Bonacina

Dove vedere Bologna-Inter: diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Inter è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.