Il calciomercato Inter si concentrerà soprattutto sui reparti che necessitano di maggiore rinforzo. A centrocampo, la dirigenza nerazzurra, ha pensato a rinforzi extra lusso. Per confrontarsi con i grandi club d’Europa sarà obbligatorio alzare l’asticella sul mercato. Spuntano nomi importanti e grandi spese per arrivare a due giocatori che faranno la differenza.

Calciomercato Inter, Koné e Jones per brillare in Europa

La società di Viale della Liberazione sa che per ridurre il gap con le big d’Europa, sarà importante rinforzarsi a dovere nel prossimo mercato. L’Inter è pronta a cambiare la mediana con 6/7 giocatori di alto livello intercambiabili in base alle necessità tattiche. A tal proposito, nel mirino nerazzurro sono entrati due profili di lusso: Curtis Jones del Liverpool e Manu Kone della Roma.