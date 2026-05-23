Il calciomercato Inter si concentrerà soprattutto sui reparti che necessitano di maggiore rinforzo. A centrocampo, la dirigenza nerazzurra, ha pensato a rinforzi extra lusso. Per confrontarsi con i grandi club d’Europa sarà obbligatorio alzare l’asticella sul mercato. Spuntano nomi importanti e grandi spese per arrivare a due giocatori che faranno la differenza.
Calciomercato Inter, Koné e Jones per brillare in Europa
La società di Viale della Liberazione sa che per ridurre il gap con le big d’Europa, sarà importante rinforzarsi a dovere nel prossimo mercato. L’Inter è pronta a cambiare la mediana con 6/7 giocatori di alto livello intercambiabili in base alle necessità tattiche. A tal proposito, nel mirino nerazzurro sono entrati due profili di lusso: Curtis Jones del Liverpool e Manu Kone della Roma.
L’aggiunta di Kone e Jones ai già presenti nella rosa andrebbe semplicemente a garantirebbe alternative importanti a Chivu per affrontare l’intera stagione con maggiore sicurezza e forza.
Intanto Davide Frattesi, che in questa stagione è rimasto ai margini e dopo un anno di tira e molla sembra davvero arrivato il momento dei saluti. La sua cessione, magari proprio in direzione Roma, finanzierà l’assalto ai due obiettivi della mediana. Stessa sorte per Stankovic Jr. che ha ricevuto offerte da tutta Europa dopo la brillante stagione al Bruges. L’Inter, oggi, oltre a Frattesi, potrebbe sacrificare anche lui per arrivare a Kone e Jones.