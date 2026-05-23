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sabato, Maggio 23, 2026
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Lazio-Pisa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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81
lazio calcio
MATTIA ZACCAGNI E ALESSIO ROMAGNOLI RAMMARICATI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Serie A Tim è arrivata all’ultima giornata. All’Olimpico di Roma andrà in scena l’anticipo Lazio-Pisa. Il match si giocherà oggi, sabato 23 maggio 2026 ore 20:45.

Lazio-Pisa, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Gila, Belahyane, Przyborek, Ratkov, Isaksen, Maldini, Dia.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Albiol, Canestrelli; Léris, Hojholt, Loyola, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: Scuffet, Nicolas, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Durosinmi, Iling Junior, Aebischer, Stengs, Piccinini, Bettazzi.

Arbitro: Ferrieri Caputi (Livorno).

Lazio-Pisa: diretta e dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Sarri e Hiljemark è in programma alle ore 20.45 di sabato 23 maggio presso lo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all’evento in diretta in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) nonché in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

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