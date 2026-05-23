3 a 3 pirotecnico tra Bologna e Inter

Inter fermata sul pari a Bologna

L’Inter campione d’Italia non va oltre il pari a Bologna, avanti con una magia di Dimarco la formazione di Chivu si fa rimontare dai padroni di casa e si porta sul 3 a 1. L’Inter tira fuori l’orgoglio e mette a segno la controrimonta, chiudendo sul pari una gara che ha visto dar spazio anche a giovanissimi della primavera nerazzurra. 3 a 3 e campionato terminato, l’Inter ora si tuffa sul mercato.

TABELLINO INTER-BOLOGNA

INTER-BOLOGNA: 3-1

Marcatori: 39’ Zielinski (I), 48’ Lautaro (I), 74’ Thuram (I), 83’ Castro (B)

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6 (75’ Carlos Augusto s.v); Luis Henrique 6, Barella 6 (67’ Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5 (67’ Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6.5; Thuram 7 (83’ Lavelli s.v), Lautaro 7.5 (75’ Esposito s.v). All. Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Holm 5.5 (68’ Zortea 5.5), Heggem 6, Lucumì 5 (46’ Vitik 5.5), Lykogiannis 6; Ferguson 6, Moro 5.5 (46’ Pobega 5.5); Cambiaghi 5.5 (68’ Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (79’ Freuler s.v), Rowe 5; Castro 6.5. All. Italiano.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I), Barella (I), Vitik (B), Rowe (B), Lykogiannis (B)

Espulsi:

Arbitro: Guida