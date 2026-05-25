Uomini deboli destini deboli: in sintesi il finale di Juventus e Milan

Quanto accaduto a Milan e Juventus è possibile catalogarlo come DRAMMA SPORTIVO, un finale che nessuno si aspettava ma che alla fine è da ricercarsi nelle debolezza sia a livello societario che di uomini in campo e che accomuna i due club che ora devono per forza di cose azzerare tutto a livello dirigenziale ma anche di allenatori e di uomini che vanno in campo che si sino dimostrati deboli.

Leao si è sciolto come neve al sole, Locatelli capitano bianconero non è riuscito a dare ai suoi compagni la cattiveria necessaria per vincere ma sopratutto non è riuscito ad inculcare ai suoi compagni cosa vuol dire indossare la maglia bianconera.

Allegri e Spalletti sono andati in totale confusione, punti persi per entrambi nelle partite decisive ma sopratutto contro squadre di bassa classifica vedi Pisa e Cremonese per i rossoneri, Lecce, Verona e Fiorentina per i bianconeri.

Allegri dal suo ritorno bis a Torino e Milano non è mai riuscito ad andare oltre ai 72 punti, che se prima significavano Champions, adesso ti garantiscono l’europa minore, ma oltre a questo non è riuscito ad aggiornare un gioco che ormai è stantio e che con il 3-5-2 non garantisce più la vittoria.

Spalletti ha dato un gioco alla Juventus, ma anche lui dopo la vittoria dello scudetto a Napoli si è perso e non riesce forse a dare più quella determinazione ai propri giocatori che è fondamentale per vincere.

Dopo i risultati di ieri le panchine della Juventus e del Milan non sono più salde, e si pensa ad un rinnovamento con il fantasma di Conte che aleggia sopra allo Stadium. Le uniche certezze sono quelle di vedere Allegri nella sua Livorno a fare le gabbionate ed a mangiare la 5 e 5, mentre per Spallettone si prospetta una meritata vacanza nel suo resort a Montaione insieme alle sue amate paperelle.