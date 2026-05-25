Punto GG – Milan e Juve fuori dalla CL! Esultano Como e Roma

Sfacelo Milan; perde ancora a San Siro e finisce in EL

Arrivano i verdetti finali del campionato e non mancano le sorprese. La più grossa arriva dal Meazza dove i rossoneri di Allegri perseverano nel disastroso cammino del girone di ritorno e subiscono l’ennesima sconfitta casalinga ad opera di un Cagliari già salvo e sceso in campo soltanto per onorare l’impegno in nome di una lealtà sportiva che ne esalta i valori.

I sardi vincono con merito perché il Milan dopo il vantaggio iniziale si spegne progressivamente e va in infusione, ricalcando in 90 minuti il suo percorso stagionale. Da possibile antagonista per lo scudetto al quinto posto; questo l’iter di una formazione che non ha mai convinto sul piano del gioco, che ha visto fallire ancora una volta il suo giocatore più rappresentativo, Leao, ed è crollata quando i veri leaders della squadra, gli ultra trentenni Rabiot e Modric, hanno forzatamente mollato la presa. Difesa non irreprensibile e attacco spuntato (anche Pulisic tra un infortunio e l’altro non ha più segnato da gennaio…) hanno completato un quadro desolante che solo tanta fortuna, situazioni arbitrali favorevoli e qualche spunto isolato avevano dipinto più luminoso e brioso di quanto in realtà fosse.

Meno sorprendente l’esito bianconero; anche vincendo la Juventus non era più padrona del proprio destino ed il pareggio finale nel derby, che chiude la sua lenta agonia ne è stato solo il naturale suggello. Spalletti ha fatto tanto ma non abbastanza e ora sale sul banco degli imputati al pari della società e della squadra. Anche qui la mancanza di una vera punta, Vlahovic a parte, è stato il peccato originale di una rosa costruita male in estate e non adeguatamente rinforzata a gennaio…

Roma e Como volano in Champions!

La Roma supera con qualche affanno l’ultimo ostacolo e viene premiata anche col terzo posto. I giallorossi tornano nella competizione più importante dopo sette anni e ora possono puntare ad un mercato importante per presentarsi al massimo ai nastri di partenza del prossimo campionato che la condurrà al suo centenario. Gasperini raccoglie un premio forse superiore ai meriti (nessuno scontro diretto vinto) ma è stato bravissimo a tenere alta la tensione quando tutto sembrava perduto e farsi trovare pronto nel momento in cui Juventus e Milan hanno dato corso al loro suicidio calcistico. Nota a parte per Malen, che ha completamente scompaginato il nostro campionato dando l’impressione di essere un marziano.

L’altra faccia della sorpresa porta il volto di Fabregas che col suo Como non solo si qualifica per la prima volta per una competizione europea ma addirittura approda alla Champions League!

La società ha speso tanto e bene seguendo le direttive di un tecnico emergente come Fabregas che ha sempre cercato di vincere attraverso il gioco ed una spiccata mentalità offensiva.

Un vero gioiello di programmazione ed efficienza premiato proprio sulla linea del traguardo dall’ennesimo tonfo del Milan.

Salvezza: Di Francesco resta in A! Scende Giampaolo

Non vi sono sorprese in chiave salvezza; il Lecce vince la sua gara e porta a casa meritatamente la permanenza nella massima serie. Onore alla società che ha tenuto duro fino alla fine confermando la fiducia ad un tecnico che nelle ultime due stagioni aveva collezionato altrettante retrocessioni ma con molta sfortuna. La Cremonese paga un ritorno pessimo dopo essere stata la sorpresa del torneo nelle prime giornate.