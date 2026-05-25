Calciomercato Serie B: Abate verso Modena, Pisa iniziato il casting, Gorgone a Carrara?

Quasi tutti i club hanno iniziato la propria rivoluzione estiva, e già escono i primi nomi con trattative a sorpresa.

Il Modena sembra aver messo nel mirino Abate attualmente alla Juve Stabia, il Presidente Rivetti sembra deciso nel portare a termine l’operazione, e tutto potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, con Gilardino altro candidato alla panchina dei canarini che sembra defilato.

Calabro non è certo di rimanere a Carrara nonostante l’ulteriore anno di contratto, ed un possibile sostituto potrebbe essere quel Gorgone che nonostante la retrocessione ha fatto bene a Pescara.

Il Pisa nei prossimi giorni dovrebbe esonerare Hiljemark, che ha comunque un altro anno di contratto, e di conseguenza inizierebbe il casting per il nuovo allenatore. Il club nerazzurro era indirizzato su Abate, che come scritto sopra sembra aver scelto Modena, piace Calabro della Carrarese, ma nel frattempo oggi a Viareggio ci sarebbe stato un incontro con Baroni ex Torino, anche se il costo del suo compenso è alto. Il patron Knaster arriverà a Forte dei Marmi questo fine settimana, e sarà lui a decidere il sostituto di Hiljemark.

Infine l’Empoli pensa per il dopo Caserta a Vinicio Espinal della Giana Erminio.