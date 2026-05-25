ESCLUSIVA – Svilar: “Oggi è una giornata bellissima. Mi vengono i brividi”

Ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante Quelli Che la Roma, intervistato da Roberta Pedrelli, Andrea Verdenelli e Luca Ferri, l’estremo difensore della Roma Mile Svilar

G: Buongiorno Mile, che giornata è quella di oggi?

MS: Una giornata bellissima.

G: Ieri sei arrivato all’aeroporto, sei stato accolto dai tifosi, hai gridato “Forza Roma”. Ci fa capire che sei parte integrante di questa realtà. Se la Roma è tornata in Champions League, dopo tutti questi anni, il merito gran parte è anche tuo. Descrivi la serata di ieri, raccontaci qualcosa.

MS: Mi vengono i brividi adesso che ci penso. Voglio riviverlo. È stata una bellissima giornata. La partita era piena di tensione, ma siamo stati bravi a fare gol e a prenderci questa qualificazione alla Champions League dopo tanto tempo. Siamo fieri e orgogliosi del lavoro fatto. Inoltre siamo felici di aver dato gioia alla gente che tifa Roma perché lo merita davvero. Un orgoglio che nessuno ci può togliere.

G:Durante la stagione ci è stato un po’ di altalena con le prestazioni. Gasperini è stato contestato. Quanto Gasperini c’è in questa qualificazione alla Champions?

MS: Tantissimo. Al di là che le stagioni hanno alti e bassi. Si gioca 11 mesi, difficile fare 11 mesi di vittorie. Ma il mister è stato bravo a guidarci. Lui ci ha sempre creduto, aveva ragione che potevamo farcela. Così è stato. Ci abbiamo sempre creduto e adesso ci siamo.

Luca Ferri: Mile, piacere, Luca Ferri. Ci siamo già incontrati io e te. Ci siamo visti il giorno prima di Roma-Feyenoord. Ci siamo fatti una foto.

MS: Anche quella una bella giornata.

Luca Ferri: Bellissima. Sembra destino. Io e te ci siamo incontrati prima di Roma-Feyenoord e oggi di nuovo. Una giornata fantastica. Io voglio partire dal derby. Ricordo le tue parole, parole che mi hanno fatto pensare a quanto sia unito il gruppo. Cosa che mi ha fatto pensare quest’anno si torna in Champions. Volevo ringraziarti per essere diventato un vero leader.

MS: Pensando al derby, anche io non conoscevo i risultati degli altri. Eravamo concentrati sulla nostra partita. A fine gara ho visto i risultati degli altri e ho capito che vincendo l’ultima a Verona si andava in Champions. Ho iniziato a pensare solo a quello, alla partita di domenica. Tutto questo anno non abbiamo fatto che correre dietro un obiettivo. Quindi mancava solo Verona, il destino era nelle nostre mani. Non potevamo sbagliare. Siamo molto orgogliosi e molto fieri di essere a Roma, sempre, ma oggi un po’ di più.