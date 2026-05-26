Calciomercato Juventus: Alisson verso la permanenza al Liverpool, interesse per Robertson, Boga verso il riscatto

Alla fine Alisson potrebbe decidere di rimanere al Liverpool, la Juventus era in pressing sul portiere ex Roma, ma la volontà del club inglese sarebbe quella di trattenere il portiere ed offrirgli un rinnovo di contratto. Se la Juventus ricevesse notizie negative su Alisson sarebbe pronta a virare su un’altra figura, con Caprile del Cagliari che potrebbe essere il profilo ideale, mentre Di Gregorio lascerà sicuramente Torino con un’offerta da 15 milioni.

La Juventus avrebbe chiesto informazioni al Liverpool su Andy Robertson ma c’è da superare la concorrenza del Tottenham che avrebbe un pre accordo con il giocatore. Infine a breve la Juventus comunicherà il riscatto di Boga, contratto già pronto si attendono solo i passaggi finali e le firme.