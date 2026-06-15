Il calciomercato Milan, la ricerca dell’allenatore nuovo continua e si spera che quanto prima si possa archiviare la questione. Nelle ultime ore si aperta la strada verso Amorim. L’ex United è pronto a firmare con i rossoneri. Intanto, Cardinale, prova ad accelerare i tempi, il Diavolo ha bisogno di chiudere con la fase di rinnovo organico interno e preparare la nuova squadra per la stagione che verrà.
Calciomercato Milan, si avanza con Amorim: l’ex United vicino a diventare nuovo allenatore
In casa Milan Gerry Cardinale è vicino a dare il via libera all’ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Dopo l’allenatore, si penserà a completare anche i nuovi quadri dirigenziali. Con l’ex Manchester United è già tutto definito: accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un’opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con bonus sfiorerebbe i quattro.
Non solo il nuovo tecnico, al Milan prosegue la ricerca per individuare il prossimo direttore sportivo. Al momento, la scelta sembra restringersi a due profili, con Devin Özek e Markus Krösche che continuano a contendersi la pole position nelle valutazioni della dirigenza rossonera. Özek ricopre attualmente il ruolo di direttore sportivo del Fenerbahçe, mentre Krösche è il responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte. Le riflessioni sono ancora in corso, con il Milan intenzionato a individuare la figura più adatta per guidare la strategia sportiva del futuro.