Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
lunedì, Giugno 15, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Milan, avanza Amorim: Cardinale accelera per chiudere la trattativa

Calciomercato Milan, avanza Amorim: Cardinale accelera per chiudere la trattativa

Di
Anna Rosaria Iovino
-
64
serie a enilive 2024 2025: lazio vs milan
IL PROPRIETARIO DEL MILAN GERRY CARDINALE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIORGIO FURLANI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan, la ricerca dell’allenatore nuovo continua e si spera che quanto prima si possa archiviare la questione. Nelle ultime ore si aperta la strada verso Amorim. L’ex United è pronto a firmare con i rossoneri. Intanto, Cardinale, prova ad accelerare i tempi, il Diavolo ha bisogno di chiudere con la fase di rinnovo organico interno e preparare la nuova squadra per la stagione che verrà.

Calciomercato Milan, si avanza con Amorim: l’ex United vicino a diventare nuovo allenatore

In casa Milan Gerry Cardinale è vicino a dare il via libera all’ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Dopo l’allenatore, si penserà a completare anche i nuovi quadri dirigenziali.  Con l’ex Manchester United è già tutto definito: accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un’opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con bonus sfiorerebbe i quattro.

Non solo il nuovo tecnico, al Milan prosegue la ricerca per individuare il prossimo direttore sportivo. Al momento, la scelta sembra restringersi a due profili, con Devin Özek e Markus Krösche che continuano a contendersi la pole position nelle valutazioni della dirigenza rossonera. Özek ricopre attualmente il ruolo di direttore sportivo del Fenerbahçe, mentre Krösche è il responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte. Le riflessioni sono ancora in corso, con il Milan intenzionato a individuare la figura più adatta per guidare la strategia sportiva del futuro.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598