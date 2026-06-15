Il calciomercato Milan, la ricerca dell’allenatore nuovo continua e si spera che quanto prima si possa archiviare la questione. Nelle ultime ore si aperta la strada verso Amorim. L’ex United è pronto a firmare con i rossoneri. Intanto, Cardinale, prova ad accelerare i tempi, il Diavolo ha bisogno di chiudere con la fase di rinnovo organico interno e preparare la nuova squadra per la stagione che verrà.

Calciomercato Milan, si avanza con Amorim: l’ex United vicino a diventare nuovo allenatore