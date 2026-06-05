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venerdì, Giugno 5, 2026
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Calciomercato Serie B: Il Pisa riscatta Loyola, Bonfanti e Liberali idee per Inzaghi, Turati verso Empoli

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
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pisa calcio
FILIPPO INZAGHI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Pisa ha deciso di riscattare il cileno Felipe Loyola dall’Independiente, ed ora il centrocampista potrebbe essere il primo rinforzo per la prossima serie B, anche se il Boca sarebbe sulle sue tracce. Per quanto riguarda il successore di Hiljemark, il casting sembra essere terminato con Pecchia in vantaggio sulla concorrenza ma potrebbero esserci sorprese. Il Palermo inizia a muoversi e vuole costruire una squadra da promozione diretta, Inzaghi vuole portare di nuovo con se il difensore Bonfanti che ha già allenato a Pisa, piace anche Liberali del Catanzaro, ma il club calabrese chiede non meno di dieci milioni di euro.

Infine l’Empoli lascerà andare Fabio Caserta, ed al suo posto potrebbe arrivare Turati nella scorsa stagione al Siracusa in Serie C.

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