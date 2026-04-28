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martedì, Aprile 28, 2026
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Serie B: la situazione playoff e playout. Monza in vantaggio sul Frosinone

LA situazione del campionato di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Se il campionato di Serie B dovesse concludersi con questa classifica, il Venezia sarebbe promosso in Serie A insieme al Monza, che è in vantaggio sul Frosinone negli scontri diretti, 0-1 all’andata e 2-2 al Brianteo. Se la squadra di Alvini vuole ottenere la seconda piazza deve per forza di cose fare un punto in più della squadra di Bianco, con un calendario che vede i ciociari andare a Castellammare, per poi chiudere in casa con il Mantova, mentre i brianzoli andranno a Mantova per poi ricevere l’Empoli.

Per quanto riguarda la zona playoff, il Palermo è tranquillo della quarta piazza, così come il Catanzaro lo è della quinta, le altre posizioni se le giocheranno Modena, Juve Stabia, Avellino, Cesena e Carrarese.

Per la zona playout sono a rischio Entella, Empoli, Pescara, Bari e Reggiana, mentre lo Spezia sembra avere meno di tutte chance per salvarsi visto che venerdì riceve il Venezia, e all’ultima giornata farà visita al Pescara.

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