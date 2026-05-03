Berardi e Laurienté stendono il Milan: 2-0 del Sassuolo al Mapei

Il Mapei Stadium fa da cornice alla sfida tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci da un solo successo nelle ultime 4, oggi vanno a caccia di punti che garantirebbero di blindare quasi definitivamente l’accesso alla prossima Champions League, agganciando al contempo il Napoli al 2º posto. I padroni di casa invece, salvi da tempo, cercano un risultato utile che consentirebbe loro di puntare a chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

Sassuolo-Milan, rossoneri in crisi. Grande prova della squadra di Grosso

Primo tempo difficile per il Milan. Parte meglio il Sassuolo, che passa in vantaggio dopo appena 5′: buon appoggio di Laurienté per Berardi che, con un piattone a incrociare sul secondo palo, batte Maignan e fa 1-0. Gli uomini di Allegri accennano una reazione con Leao che, al 18′ incrocia il mancino dal limite, ma la sfera termina di poco a lato. La vera svolta del match arriva al 24′: Tomori, già ammonito, stende Laurienté lasciando i suoi in dieci. Si va a riposo sul parziale di 1-0. In avvio di ripresa, la squadra di Grosso trova addirittura il raddoppio: tutto nasce da una bella apertura di Lipani per Laurienté, che dialoga con Thorsvedt e batte Maignan sul primo palo, firmando il 2-0. Dopo il gol subito, Allegri prova a mischiare le carte inserendo diversi uomini offensivi, ma il Sassuolo sembra giocare sul velluto e va a più riprese vicino al tris, peccando però di precisione. Nel finale i ritmi si abbassano, con i neroverdi che gestiscono senza affanni il doppio vantaggio e conducono in porto una vittoria meritata. Ottima la prestazione della squadra di Grosso, organizzata, concreta e sempre padrona del gioco. Giornata da dimenticare invece per il Milan con più di qualche interrogativo in vista del finale di stagione e, soprattutto, della prossima, con la posizione di Max Allegri sempre più in bilico.

Sassuolo-Milan, il tabellino

2-0

Reti: 5′ Berardi(S); 47′ Laurienté(S)

Ammoniti: 4′, 24′ Tomori(M); 38′ Matic(S); 57′ Garcia(S); 71′ Ricci (M); 77′ Loftus-Cheek(M); 89′ Volpato(S).

Espulsi: 24′ Tomori (M).

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes(40′ Coulibaly), Muharemović, Garcia; Koné, Matić(46′ Lipani), Thorstvedt; Berardi(59′ Volpato), Nzola(84′ Pinamonti), Laurienté(84′ Fadera). A disposizione: Murić, Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx; Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers(59′ Loftus-Cheek), Fofana(59′ Pulisic), Jashari(66′ Ricci), Rabiot, Estupiñan; Leão(59′ Gimenez), Nkunku(46′ Athekame). A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter; Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Gimenez. Allenatore: Allegri.