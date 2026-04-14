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martedì, Aprile 14, 2026
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Calciomercato Lazio, spuntano i nomi per il dopo Sarri: da Grosso a Pisacane

L’addio fra le parti al momento sembra praticamente scritto. Circolano già voci di alcuni contatti con altri allenatori.

Di
Anna Rosaria Iovino
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151
serie a enilive 2025 20226: lazio vs juventus
FABIO GROSSO E MAURIZIO SARRI ( FOTO DI SAVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio si dovrà concentrare molto anche sul futuro della panchina. Sempre più insistenti le voci di un addio a Maurizio Sarri. La società biancoceleste e il tecnico toscano non hanno ancora avuto modo di parlare di futuro, ma i rapporti sono inclinati da mesi, difficile trovare una strada comune che li spinga a proseguire insieme in futuro. Diversi i nomi per sostituire l’allenatore. 

Calciomercato Lazio, Grosso e Pisacane in pole per il dopo Sarri

Nonostante un contratto blindato fino al 2028, il legame tra il tecnico toscano e la società biancoceleste appare quasi finito. La permanenza attuale, definita dallo stesso allenatore come un atto “per amore del club”, potrebbe concludersi ufficialmente al termine di questa difficile stagione sportiva. C’è da sottolineare che l’ostacolo principale resta anche quello di natura economica, dato che tra la Lazio e Maurizio Sarri ci sono circa 11 milioni di euro lordi. Una cifra altissima che vincola molto le manovre della proprietà verso nuovi affari.

Sulla scia dell’addio, si inserisce anche quella dei nomi del possibile sostituto. Circolano già voci di alcuni contatti con altri allenatori. Si parla con insistenza di Fabio Grosso e Fabio Pisacane. Il primo è alla guida del Sassuolo, mentre il secondo è alla prima stagione di allenatore del Cagliari. Entrambi hanno catturato l’attenzione del direttore sportivo Angelo Fabiani. Sono profili giovani, pieni di ambizione. Grosso potrebbe essere favorito, in quanto utilizza lo stesso modulo di Maurizio Sarri. Pisacane piace per l’empatia che crea con il gruppo squadra, perché il suo entusiasmo e la sua grinta potrebbero portare un’ondata di freschezza  A fine stagione è prevista un incontro fra l’attuale allenatore e la dirigenza.

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