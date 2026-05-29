Il calciomercato Roma inizia ad accelerare in vista della prossima stagione. La società capitolina dovrà fare grandi spese, anche grazie alle entrate economiche che riceverà grazie alla qualificazione alla prossima Champions League. Proprio in virtù dei prossimi impegni, sarà necessario rinforzare le fasce. Le idee di Gasperini.

Calciomercato Roma, le idee di Gasperini per rinforzare le fasce

Il ritorno in Champions League spinge la Roma ad accelerare la sulla ricerca delle novità in vista del prossimo calciomercato. Gian Piero Gasperini, intanto, ha indicato le proprie priorità: rinforzare le fasce, sia in fase offensiva sia negli esterni a tutta fascia. Mentre il tecnico ha dato l’input, Tony D’Amico nuovo diesse della Roma, dovrà cercare i rinforzi giusti.

Diversi i profili nel mirino della Roma, tra gli ultimi nomi inseriti nella lista c’è Dodô della Fiorentina, profilo molto apprezzato da Gasperini, già da tempo, sia per le sue caratteristiche tecniche sia per come ha dimostrato di saper coprire tutta la corsia. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e i colloqui per il rinnovo sarebbero al momento in fase di stallo, situazione che potrebbe favorire eventuali inserimenti sul mercato. La Roma resta alla finestra.

Negli ultimi mesi è cresciuto anche l’interesse per Rafik Belghali del Verona, giocatore molto duttile, capace di adattarsi sia sulla corsia destra sia su quella sinistra. Obrador, non è una novità, piace ai giallorossi da tempo. L’esterno mancino in forza al Torino, ma di proprietà del Benfica, potrebbe restare in Serie A. Infine, figurano anche Methalie del Tolosa, Mason Greenwood.