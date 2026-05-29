Il calciomercato Juventus prenderà una strada diversa da quella attesa. La mancata qualificazione alla prossima Champions League spinge i dirigenti ad un mercato diverso. Sfumano i sogni Bernardo Silva ed il portiere Alisson. A Torino è già pronta l’alternativa al portiere dei Reds.
Calciomercato Juventus, svolta futuro della porta: da Alisson a Alexander Nübel
Dall’Inghilterra fanno muro per Alisson. I Reds hanno pensato di trattenere il portiere ancora tra i propri pali, quindi la Juventus dovrà cambiare rotta. La dirigenza bianconera è già pronta a virare con decisione su profili alternativi, ma pur sempre di esperienza e di spessore. La dirigenza del Liverpool ha proposto Giorgi Mamardashvili per un ipotetico prestito, ma la Juventus ha spostato l’obiettivo su un portiere della Bundesliga.
Il nuovo nome finito sul taccuino di Comolli è quello di Alexander Nübel, di proprietà del Bayern Monaco e reduce da un’ottima stagione in prestito allo Stoccarda. Il portiere, classe ’96, è pronto al definitivo salto di qualità e potrebbe farlo proprio alla Juve. L’estremo difensore è stanco di sedere tra le seconde file, proprio per questo motivo la prospettiva di volare a Torino. All’ombra della Mole, Nübel avrebbe la garanzia di quella continuità di impiego ad alti livelli che va cercando per consacrarsi definitivamente.