Il calciomercato Juventus prenderà una strada diversa da quella attesa. La mancata qualificazione alla prossima Champions League spinge i dirigenti ad un mercato diverso. Sfumano i sogni Bernardo Silva ed il portiere Alisson. A Torino è già pronta l’alternativa al portiere dei Reds.

Calciomercato Juventus, svolta futuro della porta: da Alisson a Alexander Nübel

Dall’Inghilterra fanno muro per Alisson. I Reds hanno pensato di trattenere il portiere ancora tra i propri pali, quindi la Juventus dovrà cambiare rotta. La dirigenza bianconera è già pronta a virare con decisione su profili alternativi, ma pur sempre di esperienza e di spessore. La dirigenza del Liverpool ha proposto Giorgi Mamardashvili per un ipotetico prestito, ma la Juventus ha spostato l’obiettivo su un portiere della Bundesliga.