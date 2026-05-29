Il calciomercato Inter prevede da mesi un rifacimento totale della difesa. I nerazzurri hanno bisogno di nuovi rinforzi nel reparto arretrato. La società sta lavorando duramente per regalare a Cristian Chivu i rinforzi adatti per affrontare la prossima stagione alla grande.

Calciomercato Inter, si parte dalla difesa: Bastoni, Muharemovic, Solet, Ndicka

Alessandro Bastoni non lascerà l’Inter, parola del presidente Marotta. Chiarito questo dubbio importante sul futuro della difesa, si può passare a pensare ai nuovi rinforzi da portare ad Appiano Gentile. Uno degli obiettivi del mercato nerazzurro è Muharemovic, giocatore del Sassuolo. Nelle utlime settimane è stato uno dei nomi più in auge vicino all’Inter, ma Carnevali ha messo un freno alla trattativa, sul difensore ci sono numerose squadre. L’Inter è in corsa già da tempo e potrebbe essere in vantaggio sulla concorrenza. I neroverdi chiedono una cifra alta, ma a Milano non verranno ostacolati, pronti a portare il difensore ad Appiano.

Nella lista dei preferiti, da tempo, c’è sempre il nome di Oumar Solet dell’Udinese, considerato ideale esperienza, maturità, per età, qualità e soprattutto duttilità per gli schemi di Chivu. Segue, sulla lista, il nome di Evan Ndicka della Roma, molto gradito dalla dirigenza, ma anche dal tecnico rumeno. Ostacolo principale il prezzo, ma si spera di approfittare della problematica giallorossa: incassare circa 60 milioni di euro entro il 30 giugno a causa del settlement agreement a tema Fair Play Finanziario firmato con la Uefa. La lista termina con Jhon Lucumì del Bologna, in scadenza di contratto nel giugno del 2027.