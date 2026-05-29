Il calciomercato Lazio procede a vele spiegate e ad alta velocità. A Formello è arrivato Alfonso Pedraza, difensore del Villarreal, pronto ad entrare a far parte del team dei capitolini. Il suo arrivo, però, conferma anche l’addio ad un giocatore già presente in rosa.

Calciomercato Lazio, ecco Pedraza: ieri le visite a Formello

La corsia sinistra della Lazio è il reparto che maggiormente necessità di rinforzi. Pronto a dare il suo contributo Pedraza. Lotito e Fabiani hanno chiamato a Formello il giocatore del Villarreal, pronto a subentrare sulla fascia. Pedraza offrirà nuove soluzioni per la corsia sinistra della difesa biancoceleste, reparto su cui Rino Gattuso aveva evidenziato la necessità di maggiore profondità e competitività.

L’arrivo di Alfonso Pedraza andrà a cambiare il futuro dei terzini già presenti a Formello. Pronti a salutare uno tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares. Pedraza andrà a coprire con esperienza il suo ruolo sulla fascia sinistra. Al suo inserimento, Gennaro Gattuso, deciderà quale dei due giocatori potrà salutare.

In casa Lazio non si perde tempo, si avanza su alcune situazioni, tant’è che ieri, a Formello, il giocatore spagnolo ha completato le prime visite mediche presso il centro sportivo. Pedraza, ieri, ha anche partecipato ai test atletici e fisici previsti dal protocollo biancoceleste. In capitale non c’è intenzione di perdere tempo, Pedraza dovrà essere subito disponibile per il tecnico fin dalle prime partite ufficiali della nuova stagione. La società punta a consolidare la squadra a Gattuso, iniziando dalla difesa che necessita di più interventi.