Il calciomercato Roma torna insistentemente su Gianluca Scamacca. L’interesse per l’attaccante dell’Atalanta non è nuovo, Gian Piero Gasperini lo ha puntato già da tempo e lo vorrebbe nella sua Roma.

Calciomercato Roma, si pianifica il futuro: Scamacca tra i primi colpi giallorossi

La Roma si è qualificata in Champions e ha iniziato a pianificare il futuro, un futuro dedito al rinforzo della rosa in mano a Gasperini. Uno dei primi nomi messi sul tavolo è quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante 27enne italiano, attualmente indossa la maglia dell’Atalanta, piace molto a Gasperini e a tutta la dirigenza giallorossa.

Non è una novità, Gasperini lo avrebbe voluto già un anno fa, ma la Roma non ha avuto modo di approfondire per il colpo. Ora il tecnico è tornato a spingere e il nuovo ds è pronto a lavorare per portare Scamacca in capitale. La Roma dovrà versare nelle casse dei bergamaschi circa 20 milioni più bonus, cifra resa più accessibile dal contratto in scadenza nel 2027. Le prossime settimane saranno decisive per chiudere una trattativa interessante per la Roma. Quest’anno, Scamacca, è tornato a giocare con discreta regolarità, realizzando 14 reti complessive in una stagione non facile per la Dea. Gasp lo rivuole con sé, ritenendolo il perfetto vice-Malen, adattabile a giocare anche con l’olandese all’occorrenza. Per lui già pronto un contratto fino al 2031.