Juventus: il progetto Next Gen rischia di implodere, nessun esordio in questa stagione in prima squadra

Se nelle scorse stagioni il progetto Next Gen aveva un senso con gli esordi in prima squadra di Yildiz ed Hujisen, nella stagione 2025/26 non si sono registrati esordi in prima squadra di giocatori provenienti dalla seconda squadra. Un non senso, che rischia di rappresentare meramente un progetto legato alle plusvalenze ed ai guadagni, eppure in questa stagione ci sono diversi giocatori che meriterebbero di far parte della prima squadra e ci riferiamo a Licina, al difensore Gil ed all’esterno Puczka, ragazzi che hanno dimostrato sul campo di avere la stoffa per poter sfondare anche in prima squadra.

Eppure Spalletti in questa stagione ha avuto bisogno di ricambi con i troppi infortuni in serie in prima squadra, e avrebbe avuto l’opportunità di far esordire titolare almeno uno di quei ragazzi nominati poco fa, ed invece il nulla.

Ci auguriamo che già dal prossimo ritiro possa essere inserito uno o più giovani da valutare, perchè potrebbero davvero rappresentare il futuro di una Juventus totalmente da ricostruire.