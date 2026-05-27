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mercoledì, Maggio 27, 2026
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Juventus, parla Comolli: Avremo restrizioni dalla UEFA, Spalletti lo sa

Le dichiarazioni di Comolli

Di
Salvatore Ciotta
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serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
LA DELUSIONE DI LUCIANO SPALLETTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Non inizia bene la nuova stagione della Juventus, ed anche se tutto ciò era noto Comolli ha fatto una dichiarazione sulle prossime restrizioni di mercato: “Dobbiamo trovare un accordo con l’UEFA, sui conti. Avremo restrizioni, Spalletti lo sa, ma ciò non ci impedirà di costruire una Juventus per arrivare davanti agli altri”.

Si annuncia con queste parole un profilo basso per la prossima campagna acquisti a meno che non vengano sacrificati un paio di pezzi migliori a partire da Bremer, mentre per quanto riguarda Vlahovic si al rinnovo ma a cifre nettamente più basse, o ci si atterrà a far scadere il contratto al 30 giugno per perderlo a zero.

Stante a tutto ciò la campagna acquisti bianconera non potrà decollare prima di notizie certe da Nyon su un eventuale sconto sulle restrizioni.

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